Dani Calabresa se justifica por postar foto com Cara de Sapato

A humorista Dani Calabresa foi criticada nas redes sociais após publicar registros em que aparece ao lado de Cara de Sapato e de Amanda Meirelles durante um show de Luan Santana, no sábado (6).

O lutador foi expulso o BBB 23 acusado de importunar sexualmente a participante intercambista Dania Mendez. Já Dani foi à Justiça contra o ator Marcius Melhem, a quem ela acusa de assédio sexual durante o tempo que eles trabalharam juntos no setor de humor da Globo.

Calabresa se justificou em suas redes sociais que registrou o encontro com Cara de Sapato em um momento de empolgação, e que iria apagar as imagens de seu perfil.

“Gente, ontem fui ao show do Luan Santana e, na empolgação de encontrar os ex-participantes do BBB 23, fiz alguns Stories com todos e um especial vibrando no encontro com a Amanda e o Cara de Sapato. Eu entendo que passei a impressão de relevar o fato de ele está sendo investigado por importunação sexual, então estou aqui para dizer que concordo com as iniciativas tomadas pela TV Globo em relação a esse assunto e vou inclusive apagar os Stories”.

“Mas eu considero uma evolução ele ter reconhecido o seu erro e que a TV Globo agiu certo ao tirá-lo do programa. Ao contrário de muitos assediadores, ele não atacou a vítima, nem tentou descredibilizá-la e está comprometido a mudar. Eu nunca vou invalidar a denúncia de outra mulher, não vou fingir que eu não vi uma atitude abusiva, e confio que a Justiça vai dar uma resposta para sociedade”, finalizou ela.

Indireta

Após o post de Dani, Marcius Melhem publicou uma indireta para a artista em suas redes sociais. "Gente, me sinto tendo ido ao show ontem, de tanto que me marcam", escreveu o humorista, em tom de ironia.