A Grande Conquista: veja lista de participantes do novo reality

O novo reality da Record, A Grande Conquista, estreia nesta segunda-feira (8), com um formato inédito na televisão brasileira. No início, terá 80 participantes disputando por 20 vagas na mansão. A partir daí, os competidores entrarão na disputa por R$ 1 milhão.

No programa, o público poderá participar de todas as fases. Isso porque, na pré-estreia, o público já deverá escolher dez participantes entre os 16 famosos divulgados para ir à Mansão do reality.

Os seis que não conseguirem entrar logo, vão para a Vila, outro lugar do reality em que os famosos vão concorrer pelas outras dez vagas com mais 64 pessoas anônimas.

Quem são os participantes?

Alexandre Suita: 37 anos, empresário e influencer

Ana Paula Almeida: 46 anos, apresentadora, atriz e publicitária

Bruno Camargo: 35 anos, modelo e professor de Educação Física

Bruno Tálamo: 34 anos, jornalista

Caroline Lekker: 25 anos, modelo e maquiadora

Daniel Toko: 34 anos, repórter e cantor

Erika Coimbra: 42 anos, ex-atleta de vôlei, influencer, empreendedora e palestrante.

Faby Monarca: 44 anos, empresária e administradora

Giulia Garcia: 19 anos, atriz e influenciadora

Glauco Marciano: 29 anos, Garoto Fitness Brasil e profissional do marketing digital

Kelly Santos: 43 anos, atleta, coach e gestora esportiva

MC M10: 28 anos, cantor e ator

Ricardo Villardo: 35 anos, ator e professor de teatro

Stephanie Gomes: 23 anos, estudante de Biomedicina e influencer.

Thiago Servo: 37 anos, cantor e compositor

Victoria Macan: 26 anos, DJ e empresária

Quando começa A Grande Conquista?

A Grande Conquista começa nesta segunda-feira (8) na Record, e irá ao ar todos os dias às 22h30. O programa terá 75 episódios.