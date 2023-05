Família real compartilha primeira imagem oficial de rei Charles III

A Família Real divulgou, nesta segunda-feira (8), a primeira imagem oficial do rei Charles III após a coroação, que aconteceu no último sábado (6).

Na foto, o monarca aparece sentado no trono, com a coroa de Santo Eduardo, o orbe, o cetro, além da capa e a roupa usada na cerimônia do fim de semana.

“O primeiro retrato oficial de Sua Majestade o rei após a sua coroação no dia 6 de maio”, diz a legenda da foto, assinada pelo fotógrafo Hugo Burnand.

Charles se tornou rei em setembro do ano passado, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. No entanto, a coroação aconteceu somente no último fim de semana, e foi exibida para todo o mundo, além de contar com a presença de diversas autoridades, inclusive o presidente Lula.