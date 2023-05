Preta Gil curte domingo em família em São Paulo

A cantora Preta Gil compartilhou com os seguidores do Instagram, no domingo (7), uma foto ao lado de amigos e familiares em São Paulo. Na imagem, aparecem personalidades como Gominho, Bela Gil, Francisco Gil e Emilie Rey, além da artista.

“Nosso domingo em São Paulo foi uma delícia! Obrigada Tony Coelho, Gabi Coelho e Eduardo Parente por receberem nossa família com tanto amor e carinho! Amamos as coleções, dos carros aos brinquedos”, escreveu ela na legenda da imagem publicada em seu perfil na rede social.

Preta Gil está em São Paulo para uma nova fase do tratamento de câncer no intestino. “Vou começar daqui uma semana meu tratamento de radioterapia e quimioterapia oral”, explicou ela nas redes sociais, em abril.

Diagnóstico

A artista recebeu no último dia 10 de janeiro o diagnóstico de câncer no intestino. Ela logo tornou pública a informação para seus fãs por meio de um post em suas redes sociais. "Tenho Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse.