MC Daniel presenteia Mel Maia com álbum afetivo e cita previsão do pai já falecido

A atriz Mel Maia comemorou 19 anos com festa, no domingo (7), e ganhou um presente especial do namorado MC Daniel. Ele a presenteou com um álbum com fotos com os melhores momentos do casal e deixou a namorada emocionada.

O próprio cantor mostrou o momento que entrega o presente à Mel Maia no Instagram, e citou uma previsão que seu pai já falecido fez anos antes.

“Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração”, escreveu ele sobre o álbum de fotos, e acrescentou:

“Meu pai me disse que um dia eu ia ter muito dinheiro, e que quando encontrasse a mulher da minha vida ela iria dar valor às minhas atitudes mais simples. Hoje você está no céu, e tudo o que me dizia está acontecendo”.

Celebração

Mel Maia comemorou o aniversário em uma casa de festas, no Rio de Janeiro, e reuniu amigos e familiares na celebração. O evento ainda contou com vários shows, entre eles o de MC Daniel.

A atriz e o cantor assumiram o namoro publicamente nas redes sociais em janeiro, após muita especulação dos fãs.