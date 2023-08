Dançarina que disputou vaga de 'Loira do Tchan' namorou Alexandre Frota e trabalha como advogada

Durante as comemorações pelos 30 anos da banda 'É o Tchan', os fãs decidiram relembrar personalidades que marcaram a história do grupo. Uma delas é a ex-dançarina Daniela Freitas, que ficou em segundo lugar no concurso "A Nova Loira do Tchan", em competição que revelou Sheila Mello em 1998.

Apesar de não ter conquistado a vaga na banda, Dani chegou a trabalhar como dançarina no grupo de axé Companhia do pagode e a apresentar programa na TV. Ela, no entanto, decidiu largar a carreira artística para estudar Direito.

De acordo com o portal Extra, ela hoje vive em São Paulo, tem 44 anos, é advogada e mãe de dois meninos, de 13 e 10 anos. Os filhos são fruto do casamento com o publicitário e piloto Pedro Queirolo, de quem Daniela está separada.

Dani também trabalhou como repórter do programa Amaury Jr. e foi comentarista esportiva. Ela já namorou o ator Alexandre Frota e posou nua na "Playboy" ao lado de outra dançarina do Companhia do Pagode.

Da dança à advocacia

"Sou grata por minha história, mas é no Direito que me realizo e sou minha melhor versão", escreveu a ex-dançarina nas redes sociais ao celebrar a formatura. "Decidi ser advogada aos 32 anos, com um bebê de 1 ano no colo. Tive meu segundo filho, amamentei nas madrugadas e nos intervalos, fui a primeira da turma a passar na prova da OAB antes mesmo de me formar", detalhou ela na publicação.

Distante da televisão, ela usa as redes sociais para divulgar seu trabalho como advogada especializada em direito extraconjugal e empresarial.