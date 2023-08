Ex-morena do Tchan, Débora Brasil fala de quando atuava como dançarina: ‘suja do pecado’

Enquanto o grupo É o Tchan celebra os 30 anos de trajetória, Débora Brasil, ex-dançarina da banda, falou em culto sobre o período que trabalhou dançando. As informações são do “Extra”. Débora foi substituída por Scheila Carvalho, em 1997, e hoje, aos 52 anos, é cristã e atua como missionária.

“Eu não sabia que eu ia poder desfrutar dessa presença tão maravilhosa, a presença do Senhor. Que traz para perto de nós pessoas do coração Dele. Que afastam pessoas que querem destruir a nossa vida. O Senhor olhou para mim, mesmo errada, pecadora, suja do pecado, ali, subindo e descendo e, às vezes, as pessoas vinham e me entregavam o folheto e diziam: 'Débora, Deus tem um plano para sua vida'. E eu estava com a vida destruída emocionalmente”, disse ela em um culto de uma igreja evangélica, em São Paulo.

“A minha alma estava a cada dia clamando, buscando por socorro. Eu fui ficando cada vez mais doente, emocional e psicologicamente, mas eu estava no palco com um sorriso aberto. Mas o meu coração gritava. Era uma tristeza constante quando as luzes dos palcos se apagavam, e a maquiagem e o meu figurino saíam. O meu travesseiro recebia as lágrimas. Eu não queria mais. Não queria ser triste e passar pelo sofrimento que eu passava. Mas o nosso Deus perdoa aqueles que se arrependem de fato”, acrescentou Débora.

Ainda conforme o “Extra”, Débora mora em Salvador, na Bahia, e mantém contato nas redes sociais com outros dançarinos do grupo, como Carla Perez, Jacaré e Scheila Carvalho.

O É o Tchan foi um fenômeno nos anos 90, e no fim de semana fez shows no Rio de Janeiro e São Paulo para comemorar os 30 anos. Eles, inclusive, foram tema de matéria do “Fantástico”, no domingo (20).