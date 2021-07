Cleo Pires e Leandro D'Lucca transmitem cerimônia para a família por chamada de vídeo

A atriz e cantora Cleo Pires e o empresário Leandro D’Lucca, que realizaram o casamento civil nesta sexta-feira (9), transmitiram a cerimônia para a família através de uma chamada de vídeo.

Os dois oficializaram a união em Minas Gerais, com a presença de duas testemunhas e sem festa, devido à pandemia de Covid-19.

A celebração foi compartilhada nas redes sociais pela cantora Jenni Mosello, amiga de Cleo Pires. Os pais da atriz, Fábio Jr. e Gloria Pires, e os irmãos Fiuk e Tainá Galvão aparecem nas imagens.

O casal, discreto, assumiu a relação em janeiro de 2021. A atriz e cantora não assumia um relacionamento publicamente desde 2016, quando chegou ao fim o seu namoro com o ator Romulo Arantes Neto.

Antes, de 2008 a 2012, ela foi casada com João Vicente de Castro. Leandro tem um filho de um relacionamento com a atriz Dani Pavan.

Tatuagem

Em uma das poucas imagens em que ambos saíram juntos nas redes sociais, a atriz mostrou a tatuagem igual que fizeram juntos: as expressões em espanhol "Yo x Ti" e "Tu e Mi", no pulso.

Os dois já viveram um affair há mais de três anos. Em 2017, em uma festa pós-festival Lollapalooza, em São Paulo, eles foram fotografados aos beijos.

Contrato de exclusividade

Após anunciar em julho do ano passado que não manteria mais seu contrato de exclusividade com a TV Globo, Cleo retomou a produção de sua carreira musical e a publicação de vídeos em seu canal no YouTube.

Em um deles, de novembro e intitulado "Sexo", a atriz e cantora contou como já sofreu sanções de amigos próximos e de desconhecidos por falar abertamente sobre sua sexualidade. "O fato é que uma mulher que faz sexo, falar que gosta de sexo e conversar sobre isso com naturalidade, assusta.

E não assusta porque eu sou a Cleo, porque eu sou famosa, mas assusta pelo fato de eu ser mulher. A mulher livre de padrões assusta a sociedade e isso, sim, para mim, é assustador", disse, na ocasião.

Em outubro, ela também lançou "Reflexos", websérie em oito episódios protagonizada por Vera Fischer.