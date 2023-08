Claudia Raia compartilha último encontro com Aracy Balabanian; veja vídeo

A atriz Claudia Raia compartilhou com os seguidores registros do último encontro com Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira (7) por consequências de um câncer de pulmão, aos 83 anos. Na publicação, a artista aparece segurando Luca no colo, o filho caçula de Claudia, e presenteia a família com um buquê de flores. O encontro aconteceu em 16 de julho deste ano.

Aracy e Claudia eram amigas de longa data e já realizaram alguns trabalhos juntas, entre eles as novelas 'Rainha da Sucata' e 'Deus Nos Acuda'.

"Aracy Balabanian sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa. A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado", iniciou a atriz.

Veja a publicação

"Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre minha amiga, te reencontro na próxima vida", escreveu Raia.

Aracy Balabanian havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada por familiares e amigos nesta manhã.