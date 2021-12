Christina Rocha relembra quando comeu brownie com maconha por engano em viagem ao Ceará: 'Adorei'

A apresentadora Christina Rocha relembrou em uma entrevista ao programa "Que História é Essa, Porchat?" (GNT), na última terça-feira (14), a vez que provou, por engano, um brownie "batizado" com maconha durante uma viagem de férias que fez a Jericoacoara, no Ceará.

De acordo com a titular do "Casos de Família" (SBT), na ocasião, ela estava "roxa de fome" e viu um homem vendendo algo e uma fila enorme para comprar o produto que ele estava comercializando.

"Quando cheguei, vi que era brownie. Cheguei lá, o cara p**** louca, legal, perguntou: 'Você quer quantos?'", contou a apresentadora.

Christina Rocha relatou que o vendedor falou ter brownies nos sabores "especial" e "normal". "Eu pensei: 'tô aqui, não quero economizar. Quero o especial'", afirmou, mencionando que pediu seis "especiais", sem saber até então haver maconha nos brownies.

"Tava me sentindo com 15 anos. Voltei à juventude. Comi um brownie. Eu nunca vi um Sol tão dourado, juro por Deus. Sabe aquele Sol enorme? Eu tô no paraíso. Só pessoas lindas. E comendo o brownie. Uma sensação diferente. Uma felicidade".

Filho estranhou alegria demasiada

De acordo com a apresentadora, ela se sentiu "especial" e decidiu fazer uma chamada de vídeo por meio de uma rede social para o filho, que estranhou a alegria demasiada da mãe.

"Ele perguntou se tinha uma bolinha verde e disse: 'Mãe, você tá muito doida, você tá alegre demais'", recordou, acrescentando que o filho alertou que o brownie devia estar "batizado" com maconha.

"Pois comi e adorei. Não sabia o que era, mas que foi bom, foi", finalizou Christina Rocha, fazendo Fábio Porchat e os outros convidados rirem da situação.