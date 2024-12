Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de dezembro

O dia começa com uma oposição entre Mercúrio retrógrado e Júpiter, o que pode gerar mal-entendidos e exageros na comunicação. Além disso, a quadratura do Sol com Saturno pode trazer desafios e responsabilidades adicionais, exigindo paciência e disciplina. No entanto, à medida que o dia avança, a harmonia entre a Lua e Vênus com Netuno favorece a empatia e a compreensão, proporcionando um desfecho mais tranquilo. É uma jornada que testa nossa resiliência, mas também oferece oportunidades de crescimento pessoal. É aconselhável revisar detalhes e evitar decisões impulsivas. No período da tarde você pode encontrar momentos de inspiração e conexão emocional. Aproveite o dia para refletir, ajustar expectativas e buscar equilíbrio entre as demandas externas e seu bem-estar interno.

Signo de Câncer hoje

O ambiente de trabalho pode apresentar desafios, com cobranças e responsabilidades adicionais. Mantenha a calma e priorize tarefas. À noite, dedique-se ao autocuidado e atividades que promovam bem-estar emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.