Chris Martin, do Coldplay, faz apresentação improvisada para noivos em um pub na Inglaterra

Um casal de noivos teve uma bela surpresa ao dar de cara com o cantor Chris Martin em um pub na Inglaterra. Isso porque o líder da banda Coldplay, atendendo a pedidos, fez uma performance improvisada ao casal. As informações são do G1.

Hannah e Jeremy encontraram o cantor no pub The Stag Inn, em Hinton Charterhouse, segundo o site da rede BBC. Eles disseram que estavam planejando o casamento, marcado para agosto, e que a primeira dança deles na festa seria "A Sky Full of Stars", do Coldplay.

Chris Parkin, proprietário do local, perguntou se Martin não tocaria para eles. O cantor, então, pulou para o piano e se apresentou. O vídeo do momento foi divulgado nesta segunda-feira (27) no perfil do Twitter do bar.

"Este é um momento mágico que guardaremos para sempre", disse Hannah. "Ficamos em choque absoluto quando ele concordou em tocar para nós", completou Jeremy.

No vídeo postado pelo pub, Martin conversa com o casal, pergunta seus nomes e começa a tocar. No momento, pouco mais de 10 pessoas estavam presentes. O casamento de Hannah e Jeremy acontece em 28 de agosto.