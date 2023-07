Chris Hemsworth publica foto rara ao lado do irmão e dos pais

O ator Chris Hemsworth compartilhou, quinta-feira (6), com os seguidores do Instagram uma foto rara na qual aparece ao lado do irmão, Liam Hemsworth, e dos pais, Craig e Leonie. A imagem foi publicada para comemorar o aniversário do pai.

“Feliz aniversário para o meu pai, o melhor homem que conheço! Meu herói, meu mentor, a minha inspiração. Eu te amo, pai”, se declarou ele.

O astro de Thor ainda publicou um vídeo do momento dos parabéns de Craig. A família comemorou a data em Mykonos, na Grécia.

Encontro na academia

Há alguns dias, Chris Hemsworth registrou um encontro com o ator Arnold Schwarzenegger em uma academia em São Paulo. “Você nunca sabe quem vai estar na academia. Que sonho treinar com Arnold Schwarzenegger, o único”.

Os dois artistas estiveram no Brasil para participar de um evento promovido pela Netflix.