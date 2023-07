Tom Brady e Kim Kardashian estariam vivendo romance, diz site

Tom Brady e Kim Kardashian estariam vivendo um romance após se aproximarem em uma festa na véspera do feriado americano de 4 de julho, organizada pelo bilionário Michael Rubin, em Nova York, nos Estados Unidos, segundo o Daily Mail.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, os dois estavam “super sedutores um com o outro na festa”, e foram vistos juntos durante o dia na praia e dançando a noite.

A fonte ainda relatou que o ex-marido de Gisele Bündchen é o tipo de Kim. Apesar do relato, eles não foram fotografados juntos no evento do bilionário.

O rumor do affair de Tom Brady e Kim começou no começo do ano, quando veículos internacionais relataram que ela estaria tentando comprar uma casa de férias perto da do ex-jogador. No entanto, o romance foi desmentido pela equipe de Brady, que garantiu que os dois são apenas amigos.

Gisele e o ex-jogador confirmaram a separação em outubro do ano passado. Já Kim Kardashian finalizou o divórcio com Kanye West em novembro.