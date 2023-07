Quem saiu de 'A Grande Conquista'? Victoria Macan é eliminada da mansão com 23,73% dos votos

A influenciadora digital e DJ Victoria Macan foi eliminada do reality show A Grande Conquista nessa noite de quinta-feira (7). Com 23,73% dos votos, levando a pior na disputa pelo público na Zona de Risco quádrupla. A saída dela já havia sido prevista pela enquete do Diário do Nordeste.

Victoria disputou sua primeira Zona de Risco com os aliados Giulia Garcia e Ricardo Villardo. A DJ caiu na berlinda após se tornar a Dona da Mansão mais votada.

Durante o reality, a ex-participante do 'Brincando com Fogo' se envolveu em confusões e formou casal com Murilo Dias. A postura foi criticada dentro e fora da Mansão, já que a artista entrou comprometida.

Vic esteve no grupo dos 16 famosos a disputar as dez primeiras vagas para Mansão. Na campanha para entrar na Mansão, a DJ fez uma tatuagem com o nome do reality.

COMO FOI FORMADA A ZONA DE RISCO?

Na terça-feira (4), os donos da mansão Victoria e Murilo Dias concordaram em escolher Sandra para a berlinda. Depois, os demais participantes indicaram qual dos proprietários deveriam disputar o favoritismo do público. Victoria foi a mais votada e ocupou a segunda vaga na zona.

No cara a cara, somente Giulia, Daniel Toko e Gyselle Soares poderiam ser votados, devido à última consequência escolhida pelos espectadores do reality show. Giulia recebeu sete votos e ocupou o último lugar da berlinda.

Com a vitória de Sandra na Prova da Virada, nessa quarta-feira, Ricardo Villardo foi indicado por ela para fechar a versão final do Zona de Risco.