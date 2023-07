Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Victoria Macan deve ser eliminada do reality A Grande Conquista, nesta quinta-feira (6), conforme aponta a enquete do Diário do Nordeste. A berlinda foi formada nessa quarta-feira (5). Será eliminado o participante com menos votos do público.

Macan tem 17% dos votos na parcial desta tarde. Em segundo lugar para eliminação está Giulia Garcia, com 19,5% da preferência dos votantes, seguido por Ricardo Villardo, com 63,5%.

Confira parcial da enquete:

Legenda: Ricardo e Giulia devem permanecer, conforme a parcial da enquete Foto: Reprodução

COMO FOI FORMADA A ZONA DE RISCO?

Na terça-feira (4), os donos da mansão Victoria e Murilo Dias concordaram em escolher Sandra para a berlinda. Depois, os demais participantes indicaram qual dos proprietários deveriam disputar o favoritismo do público. Victoria foi a mais votada e ocupou a segunda vaga na zona.

No cara a cara, somente Giulia, Daniel Toko e Gyselle Soares poderiam ser votados, devido à última consequência escolhida pelos espectadores do reality show. Giulia recebeu sete votos e ocupou o último lugar da berlinda.

Com a vitória de Sandra na Prova da Virada, nessa quarta-feira, Ricardo Villardo foi indicado por ela para fechar a versão final do Zona de Risco.