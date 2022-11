Chocolate com Pimenta na Globo é afetada pela Copa; veja quando volta

A novela 'Chocolate com Pimenta', que reprisa, atualmente, na TV Globo, sempre no horário entre 14 horas e 15h, será afetada a partir desta segunda-feira (21) pela transmissão da Copa do Mundo. Isso porque, até a terceira rodada do mundial, serão quatro partidas de futebol por dia, distribuídas nos horários de 7h, 10h, 13h e 16h.

Se nada mudar, a novela volta à grade de programação da Globo na próxima terça-feira (29), quando terá início a terceira rodada da Copa, com apenas duas partidas sendo transmitidas diariamente: às 12h e às 16h.

Por enquanto, a reprise de 'O Rei do Gado', transmitida diariamente por volta das 18 horas, não será afetada.

Chocolate com Pimenta

Legenda: Novela escrita por Walcyr Carrasco foi sucesso em 2003 Foto: Divulgação/Chocolate com Pimenta

Escrita por Walcyr Carrasco e dirigida por Jorge Fernando, a trama estreou em 2003, na Globo, e trouxe Mariana Ximenes como protagonista pela primeira vez na telinha, interpretando Ana Francisca, que se apaixona por Danilo (Murilo Benício) e rivaliza com Olga (Priscila Fantin).