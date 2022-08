Celso Portiolli pede licença de 12 meses ao SBT, diz colunista

O apresentador Celso Portiolli deve se afastar do SBT para um período sabático. O comunicador pediu licença para cuidar da família e se dedicar aos estudos, segundo publicação do colunista Leo Dias.

A informação foi confirmada ao jornalista pelo próprio apresentador. As especulações em torno do assunto tiveram início após uma recente entrevista para Carlos Alberto de Nóbrega, onde Celso afirmou o desejo tirar um descanso de pelo menos de 12 meses.

Troféu Imprensa

Ainda segundo o colunista, o assunto da licença do apresentador chegou até influenciar na gravação do Troféu Imprensa no mês de junho.

Existiu uma movimentação em meio aos jurados para que Celso Portiolli ganhasse votos na categoria Melhor Apresentador, pois o assunto sobre o afastamento já circulava nos corredores do SBT e tudo indicava que seria ainda neste ano.