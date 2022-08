Lançamento do filme 'Batgirl' é cancelado pela Warner

A Warner Bros. anunciou o cancelamento de "Batgirl", filme estrelado pela atriz Leslie Grace. O longa não será exibido nos cinemas e nem será lançado nas plataformas de streaming.

Segundo informações do site The Wrap, o motivo da decisão do estúdio foi o filme ter ultrapassado o próprio orçamento. Foram gastos US$ 90 milhões - cerca de R$ 475 milhões - na cotação atual - para o desenvolvimento do longa, o que levou a Warner a não investir mais dinheiro no projeto.

Ainda conforme a publicação, os custos do filme teriam aumentado por conta da pandemia da Covid-19, pois a produção fez vários adiamentos e também gastos extras com os protocolos de segurança contra o vírus.

"Batgirl", versão feminina do Homem-Morcego, já estava praticamente finalizado quando a produtora decidiu engavetá-lo, o que levou a Warner a receber bastante críticas dos fãs da saga.