Brendan Fraser, de 'A Múmia', volta aos cinemas com 272 kg em novo filme de Darren Aronofsky

O ator Brendan Fraser, 53, voltará às salas de cinema como o astro do filme 'The Whale' ('A Baleia', em tradução literal). Dirigido por Darren Aronofsky, o filme está previsto para estrear mundialmente no dia 2 de setembro.

Brendan será Charlie, um professor de inglês que sofre de obesidade severa — ele terá 272 quilos — e que enfrenta dificuldades no relacionamento com a filha adolescente, com quem tentará se reconectar. O longa também conta com atuações de Sadie Sink, a Max da série 'Stranger Things', e Ty Simpkins, que viveu Gray em 'Jurassic World'.

Sobre o filme

'The Whale' é a nova aposta de Darren Aronofsky após o polêmico 'Mãe!' (2017), estrelado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem.

De acordo com a coluna Splash, do Uol, o filme está previsto para ser lançado durante o Festival de Cinema de Veneza deste ano, que deve ocorrer entre 31 de agosto e 10 de setembro.

Na ficha técnica do drama psicológico, está, ainda, Matthew Libatique, que filmou todas as produções de Aronofsky, exceto por 'The Wrestler'.

"Vai ser como algo que você nunca viu antes. O guarda-roupa e o figurino eram extensos, sem costura, pesados. Isso certamente está muito longe de qualquer coisa que eu já fiz. Sei que vai causar uma impressão duradoura", disse Fraser.

Retorno às telas

Brendan Fraser é conhecido mundialmente por ter interpretado Rick O'Connell na saga 'A Múmia'. Ele também fez George em 'George, o Rei da Floresta'.

O ator norte-americano não tinha um papel de protagonismo nas telas desde 2013, com o filme 'A Caça'.