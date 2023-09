Cearense faz aniversário com tema 'metades da laranja' e vai com 49 amigas em show de Fábio Jr

A médica cearense Niedja Bezerra comemorou o aniversário de 49 anos ao lado de amigas no show do cantor Fábio Jr, realizado na noite de sábado (2), em Fortaleza. Ela chamou atenção de todos no evento ao reunir um grupo de 49 mulheres, com todas vestindo looks na cor laranja.

Fã de Fábio Jr, a aniversariante escolheu a cor em menção ao trecho "as metades da laranja" da canção "Alma Gêmea" — letra escrita em 1976 após o cantor e compositor Peninha viver um grande amor.

Legenda: Festa teve ainda ônibus privado e decoração com bolo em formato de laranja Foto: Reprodução/Instagram

"Tem promotora, tem professora, tem médica, todo tipo de profissão. O mais importante é estarmos aqui, pois somos 'metades da laranja'. Fábio Jr sempre esteve nas nossas vidas, com músicas eternas", falou Niedja Bezerra sobre o grupo de amigas.



Antes do grupo chegar ao local do evento, a aniversariante iniciou as comemorações em um salão de festas. Com direito a enfeites de laranjas, uma superdecoração temática foi feita em cima do hit de Fábio Jr. Em seguida, o grupo partiu ao local do show do ídolo em um ônibus particular.

Amigas ergueram faixa comemorativa

Legenda: Faixa erguida por amigas de aniversariente Foto: João Lima Neto/SVM

O evento do cantor Fábio Jr contou com duas apresentações de abertura: do cantor Renato Assunção e de Marcos Lessa.



Antes mesmo da grande apresentação do artista paulista, as amigas da médica Niedja Bezerra fizeram uma homenagem com uma grande faixa erguida na área premium da festa: "Parabéns Nih. Alma gêmea que ilumina e alegra nossas vidas!".

O grupo de mulheres vestido de laranja chamou até a atenção do cantor Marcos Lessa que mandou "alô" para elas durante apresentação.