CCXP 24 confirma participação de Sandra Oh, Anya Taylor-Joy e Miles Teller

A CCXP 24 acontece de 5 a 8 de dezembro, em São Paulo, e os serviços de streaming já estão confirmando a participação de celebridades no evento. Do Prime Video, por exemplo, virá a atriz Sandra Oh, famosa por “Grey’s Anatomy”, para divulgar a série animada “Invencível” ao lado da colega de elenco Gillian Jacobs e do produtor executivo e co-showrunner Robert Kirkman.

O serviço também trará estrelas nacionais, como Marina Ruy Barbosa, para falar sobre a experiência de viver Suzane von Richthofen em "Tremembé" ao lado de Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá) e o do showrunner Ulisses Campbell.

Veja também Verso Aposta do Brasil para a disputa pelo Oscar, 'Ainda Estou Aqui' estreia nos cinemas nesta quinta (7) Zoeira Rádios brasileiras vetam hit de P. Diddy para evitar críticas de ouvintes, diz colunista Zoeira Conheça a nova namorada do ex-marido de Gaby Amarantos

Já a Apple TV+ confirmou a presença dos atores Anya Taylor-Joy e Miles Teller, para falar sobre o filme de ação "Entre Montanhas", com previsão de lançamento para o ano que vem.

Da série “Ruptura”, estarão presentes Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, além de Dan Erickson, criador, roteirista e produtor executivo. A próxima temporada da atração estreia em 17 de janeiro de 2025.

Os ingressos do 3º lote do evento já estão à venda, com valores a partir de R$ 200.