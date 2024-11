Conheça a nova namorada do ex-marido de Gaby Amarantos

Após terminar o casamento de 10 anos com a cantora Gaby Amarantos, o fotógrafo inglês Gareth Jones engatou um namoro com a modelo indígena Rayssa Cardoso.

Rayssa tem 32 anos e é formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, desde 2020. Com mais de 6 mil seguidores no Instagram, ela costuma trabalhar para marcas de estados do norte do Brasil.

Legenda: Rayssa com o namorado, Gareth, ex de Gaby Amarantos Foto: Reprodução/Instagram

Ainda no Instagram, a modelo é sempre elogiada por Gareth. No dia 29 de outubro, ela comemorou aniversário e recebeu uma mensagem carinhosa do namorado: “Te amo infinito”, ele escreveu.

Em breve, Rayssa estará na TV, em um dos episódios de “Toda Mulher Tem”, do GNT. A modelo também fez parte do programa "Toda Brasileira Tem" do mesmo canal e da Globoplay. Ela contou sobre a relação com a moda, junto a outras sete mulheres de diferentes regiões do Brasil.

Conforme o Extra, Rayssa e Gareth começaram o namoro há poucos meses. Desde então, eles têm viajado bastante e postado fotos juntos nas redes sociais. Gareth, Rayssa e Gaby Amarantos, inclusive, se seguem no Instagram, demonstrando que não há mágoas entre eles.