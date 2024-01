Causa da morte de Sinéad O'Connor é divulgada

A causa da morte da cantora Sinéad O'Connor foi divulgada nesta terça-feira (9). Através de um comunicado, o London Inner South Coroner's Court informou que a artista morreu de causas naturais, segundo o site da revista estadunidense People.

Conhecida pelo cover de sucesso "Nothing Compares 2 U", de Prince, O'Connor morreu aos 56 anos em julho de 2023. Cerca de um ano antes, o filho da cantora, Shane O'Connor, foi encontrado morto aos 17 anos na cidade de Wicklow.

A última publicação da cantora no X (antigo Twitter) foi uma música que ela dedicou a "todas as mães de filhos suicidas. O Grande Mantra Tibetano da Compaixão". Ela deixou outros três filhos.

O primeiro álbum da irlandesa foi "The lion and the cobra", lançado em 1987 e aclamado pela crítica. Ela ficou famosa durante a carreira por ter opiniões fortes sobre a igreja e "enfrentar" as autoridades religiosas, rasgando uma bíblia em um clipe.