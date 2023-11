Cauã Reymond vive romance com dentista mineira, diz jornalista

Meses após anunciar o fim do relacionamento com Mariana Goldfarb, Cauã Reymond teria decidido dar uma nova chance ao amor, engatando um romance com a cirurgiã dentista Luiza Watson, de Juiz de Fora (MG). Recente, o envolvimento tem sido mantido longe dos olhos do público.

De acordo com informações obtidas pelo jornalista Leo Dias, o relacionamento já tem cerca de um mês, mas o casal optou por priorizar a privacidade, evitando postar fotos juntos. Apesar disso, a dentista costuma falar normalmente sobre o assunto com amigos íntimos, que já estão cientes do envolvimento.

Além disso, Luiza tem frequentado a residência do ator na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sendo flagrada na região diversas vezes.

SEPARAÇÃO

Em abril, Reymond utilizou o Instagram para confirmar o fim da união com Mariana Goldfarb. Os dois estavam juntos desde 2016, e casaram-se em uma cerimônia intimista três anos depois. Desde então, o artista não se manifestou publicamente sobre nenhum outro envolvimento amoroso.