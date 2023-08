Carolina Dieckmann esclarece relação com José Loreto após polêmica do ator

Após José Loreto ser acusado pelo ex-BBB Lucas Bissoli de dar em cima de Eslovênia, Carolina Dieckmann usou o Instagram para esclarecer sua relação com ator. Os dois são colegas de elenco na novela “Vai na Fé”.

Carolina postou uma foto ao lado de Loreto e Sheron Menezzes e reforçou que o ator nunca deu em cima dela. “Postando essa foto roubada do Zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca que eu estou feliz demais. PS: Não é sobre defesa, é sobre justiça”, escreveu.

Nos comentários, José Loreto elogiou a amiga: “Gata”, postou.

Carolina é casada com Tiago Worcman há 19 anos. Já José Loreto está solteiro desde o fim do namoro com a ex-BBB Rafa Kalimann.