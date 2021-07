Cantora grava vídeo com jovem na rua e mãe reconhece filho desaparecido

Rodolfo Bráz Muniz de Oliveira, 31, foi reconhecido pela mãe após a cantora Gabi Luthai gravar um vídeo no trânsito, esta semana, no qual ele aparece pedindo dinheiro em um semáforo na capital mato-grossense. O jovem estava desaparecido desde que saiu de Cuiabá (MT) para fazer um treinamento em Campo Grande (MS).

Segundo a família de Rodolfo Bráz, ele sofre de dependência química e já foi internado duas vezes. Desde o dia 11 de junho, ele estava sem comunicação com a família. O jovem mudou de cidade em maio após sair do emprego informando que voltaria para Cuiabá, o que não aconteceu.

Veja encontro:

O rapaz estava no semáforo da Avenida Cônsul Assav Trad, na tarde do dia 21 de julho. Ele usava um cartaz com a frase "tenho fome". A cantora se sensibilizou, deu dinheiro a ele e o jovem contou que era fã da artista.



A irmã e a mãe do rapaz o reconheceram na publicação, mesmo ele de bigode e cavanhaque, e entraram em contato com a cantora pedindo ajuda para localizá-lo. Gabi Luthai voltou ontem ao local que encontrou o rapaz na última vez, mas ainda não conseguiu localizá-lo.

Mesmo assim, ela custeou a viagem da família de Rodolfo e acionou outras pessoas para que ajudem a encontrá-lo em Campo Grande, e assim, a família o leve para tratamento em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos.