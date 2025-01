Cantora diz que desenvolveu osteoporose após uso de Ozempic e alerta fãs: 'Tomem cuidado'

A cantora Avery, de 30 anos, usou as redes sociais para alertar sobre o uso de Ozempic, conhecido pelos seus efeitos no emagrecimento. Após um ano de uso contínuo do medicamento, a americana disse ter desenvolvido osteoporose. A medicação tem como princípio ativo a semaglutida.

Em vídeo publicado no Instagram, a artista disse que sente dores o tempo inteiro. "Por favor, tomem cuidado com Ozempic se vocês não são pessoas que precisam tomar. É destinado a tratar diabetes e obesidade", escreveu.

Avery afirma que tem um distúrbio alimentar e que não obteve Ozempic com um médico. "Hoje em dia é muito fácil conseguir, e muita gente com distúrbio alimentar está colocando as mãos nisso", continuou.

A americana destaca que cometeu o erro e alertou os fãs para tomarem isso como um aprendizado. "Me responsabilizo pelas minhas ações. Aprendam com meu erro. Tenho osteoporose em algumas partes do corpo e osteopenia em outras. Vou iniciar um tratamento em breve. Nem sempre é reversível, mas é possível tratar. No momento tenho que ser muito cuidada porque meus ossos estão iguais farofa. Mas ficarei bem. Obrigada pelo apoio", escreveu.

No vídeo, a cantora ainda explica que terá que tomar medicamentos fortes, fazer dieta e exercícios especializados para tratar a doença. "Eu vinha sentindo muitas dores, percebi que algo estava errado, mas não imaginei que pudesse ser osteoporose", falou.

Ozempic

O Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida e é indicado no tratamento de diabetes tipo 2. Porém, é usado, em muitos casos, para emagrecimento, um dos efeitos colaterais previsto em bula. Segundo notícia do F5, da Folha de S. Paulo, há pesquisas que comprovam que a semaglutida pode levar indiretamente ao déficit de nutrientes e proteínas que podem causar problemas de saúde como a osteoporose.

