Camila Pitanga relembra namoro com artesã Beatriz Coelho: ‘encontro de amor’

Em entrevista à revista Maria Claire, a atriz Camila Pitanga falou sobre relacionamentos. Atualmente namorando Patrick Pessoa, filósofo doutorando na Alemanha e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), ela relembrou o namoro com a artesã Beatriz Coelho. A artista descreveu o relacionamento como “um encontro de amor”.

“Essa abertura de namorar menino ou menina não tem nada programático. Minha história com a Bia, por exemplo, foi um encontro de amor, de apaixonamento total, e a gente ficou quase três anos juntas. Mas é isso, teve a sua curva, a sua estrada e tenho muito respeito pelo que vivi com ela, assim como tenho respeito pelo casamento de 13 anos que tive com o pai da minha filha”, disse.

“Talvez, minha relação com a Bia impacte muito no que ainda é tabu para muita gente. Mas teve um lugar de completude, de gostosura, de intensidade que sempre vivi”, completou.

Ainda sobre o namoro atual, Camila explicou que vive "100% a monogamia”. “Sei que relacionamentos abertos podem criar um repertório interessantíssimo de reinvenção e de descoberta, mas não quero nada disso. Quero o aprofundamento e a riqueza que existem em estar a dois, o que também não deixa de ser muito desafiador”.

Por enquanto, ela reforça que não quer casar, apesar de atualmente está morando na casa do namorado com a filha, Antônia, devido a uma reforma na casa dela. “Nosso projeto não é exatamente casar. A gente não quer juntar tudo. Temos um pacto consciente sobre isso. Pode ser que lá na frente eu me contradiga, mas agora quero ser só namorada. Não quero ter familinha fechada, quero namorar”.