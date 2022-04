Caixão de Tom Parker é carregado por integrantes do The Wanted; veja vídeo

Morto em decorrência de um câncer no cérebro inoperável, o cantor Tom Parker, da banda The Wanted, foi enterrado nesta quarta-feira (20), em Londres. Os integrantes colegas de banda do artista carregaram o caixão, em um ato simbólico.

Max George, Jay McGuiness e Siva Kaneswaran estavam visivelmente abalados com a perda do parceiro de música e amigo.

Tom morreu no dia 30 de março aos 33 anos, e deixou a esposa, Kelsey Parker, e dois filhos pequenos. As informações são do G1.

Artistas como Liam Payne, ex-One Direction, compareceram ao funeral. O câncer do cantor foi descoberto em 2020, e, desde então, ele lutava contra a enfermidade.

O velório do cantor britânico foi na Igreja St. Francis of Assisi, que fica na região sudoeste de Londres.

The Wanted

O quinteto, composto por Tom, Max George, Nathan Sykes, Jay McGuiness e Siva Kaneswaran, foi formado em 2009 no Reino Unido. Eles alcançaram sucesso mundial com o hit "Glad you Came", em 2012.

Recentemente o grupo entrou em turnê, a "Most Wanted: The Greatest Hits", que iniciou em março. Tom chegou a se apresentar com o grupo, enquanto ainda lutava contra o câncer cerebral.