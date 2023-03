Caitlin Stasey, atriz do filme 'Sorria', anuncia transição para a indústria pornográfica

A atriz Caitlin Stasey, conhecida pelo filme de terror "Sorria", anunciou transição para a indústria pornográfica. Em entrevista ao podcast "I've Got News For You", ela comentou sobre a rotina das cenas.

"O conteúdo é muito intenso, mas o set é administrado como o set de qualquer outro filme", explicou Stasey.

Ela ainda falou sobre o clima com os produtores e diretoras: "Há mais diretoras na pornografia do que no cinema e na televisão convencionais. Então, os sets dos quais eu fazia parte ou dos quais eu era um líder sempre foram muito, tipo, muito calorosos, gentis e pacientes", acrescentou.

Stasey, de 32 anos, é australiana e já fez alguns papéis na televisão e nas telonas. Em "Sorria", ela foi uma das personagens que foi possuída por uma entidade maligna que muda de forma.