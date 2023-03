Marido da blogueira Fran Adorno morre e gera comoção nas redes

Edmilson Adorno, 45, esposo da influenciadora digital Fran Adorno, a "blogueira da roça", morreu nessa segunda-feira (20), vítima de um infarto. O casal vivia em uma fazenda, em Guaraí, no interior do Tocantins, e compartilhava com os seguidores de Fran — são mais de três milhões de inscritos no Youtube — a rotina simples do campo.

"Ele estava na chácara fazendo o trabalho do dia a dia. Tinha chegado com uma carretinha carregada de madeira. Ele passou mal. A Fran não conseguiu desengatar a carretinha e pediu ajuda. Ele chegou a ser encaminhado para um hospital da cidade, mas não resistiu. Edmilson me mandou um áudio ao meio-dia dizendo que estava bem e passou mal às 16h. Tem coisas que só Deus explica", contou ao g1 Celso Moraes Miranda, pastor da igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, conhecida como Igreja da Torre, onde o corpo está sendo velado nesta terça (21).

Legenda: Edmilson morreu vítima de um infarto. Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o líder religioso, Edmilson não tinha problemas cardíacos diagnosticados, apenas se queixava de dores de cabeça recorrentes.

A morte do também influenciador comoveu a internet. No Youtube, no TikTok e no Instagram, seguidores do casal lamentaram a partida de Edmilson. "Uma das notícias mais tristes que poderia receber esse ano. Que Deus conforte o coração da Fran e a dê forças pra enfretar esse momento", escreveu uma seguidora. "Viva o luto o quanto precisar e estaremos sempre aqui por você", completou outra.

Fran e Edmilson

Em seu canal no Youtube, que conta com mais de dois mil vídeos publicados e milhões de visualizações, Fran contou, quatro anos atrás, que conheceu Edmilson aos 27 anos de idade, ao comprar uma cadela em uma loja agropecuária. Os dois logo começaram a namorar e casaram no cartório, só os dois, sem a presença de familiares.

"Eu montei na bicicleta, ele chegou na bicicleta dele e fomos para o cartório. [...] Não tínhamos nada. Ficamos dois meses dormindo em uma cama de solteiro. Nosso armário era uma caixa de papelão e a minha mãe me deu as panelas usadas dela. A gente trabalhou um ano para juntar dinheiro e comprar uma geladeira usada. Fomos comprando as coisas devagar", lembrou a influenciadora.

Com os vídeos sobre a vida na roça, ela diz querer ajudar as pessoas a "descobrirem a verdadeira felicidade com a simplicidade do campo". "Autenticidade é a minha marca", escreve ela na biografia do canal no Youtube.