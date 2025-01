BTS e grupos de K-pop adiam lançamentos devido a luto por acidente aéreo que matou 179 pessoas na Coreia do Sul

Após um avião Boeing 737-800 da companhia Jeju Air explodir e matar 179 pessoas em Muan, na Coreia do Sul, na manhã do último domingo (29), grandes grupos de k-pop, como o BTS, o Seventeen e o Stray Kids, cancelaram compromissos profissionais em respeito às vítimas. O acidente, considerado o mais mortal da história da aviação sul-coreana, aconteceu após uma falha no trem de pouso da aeronave, que acabou colidindo com um muro e explodindo. As causas da tragédia ainda estão sob investigação.

Após o acidente, a Big Hit Entertainment, empresa responsável pela gestão de carreira do BTS, se solidarizou com os familiares das vítimas e afirmou que um material especial em alusão ao aniversário do integrante V, que seria divulgado no último dia 30, teve seu lançamento adiado. O episódio 16 do reality show "Run Jin", estrelado por Jin, outro integrante da banda sul-coreana, também teve sua exibição adiada.

As bandas Seventeen, Stray Kids e o artista Beakhyun, do grupo EXO, também adiaram lançamentos de músicas e outros conteúdos promocionais. Além dos grupos de k-pop, a emissora sul-coreana MBC também adiou o especial "Wannabe", que seria transmitido no dia 31 de dezembro, em respeito ao luto dos familiares e amigos das vítimas do acidente da Jeju Air.