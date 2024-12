Avião que caiu e provocou a morte de 179 pessoas na Coreia do Sul gera cancelamentos em massa de viagens

Após um avião Boeing B737-800 da companhia Jeju Air colidir com um muro e explodir em Muan, na Coreia do Sul, no último sábado (28), matando 179 pessoas, 68 mil reservas de voos com a empresa sul-coreana foram canceladas em apenas quatro horas.

O cancelamento em massa foi confirmado pela companhia, que opera no formato low cost, ou seja, um serviço a preços mais acessíveis. Segundo a AFP, entre julho e setembro deste ano, a Jeju Air foi a companhia de baixo custo com maior média de voos por aeronave na Coreia do Sul.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, antes do acidente, o avião que explodiu havia operado 13 voos em um período de 48 horas – número que as autoridades aeronáuticas consideram que pode estar acima da capacidade operacional da empresa.

Não se sabe ainda, no entanto, se a decisão pelo alto número de horas de voo e a quantidade de rotas teve influência direta na tragédia.

O acidente, que aconteceu no Aeroporto de Muan após a aeronave colidir com pássaros – o que fez o motor pegar fogo e o avião explodir em seguida – é o mais mortal da história da Coreia do Sul, conhecida pelos altos níveis de segurança na aviação. Apenas duas pessoas que estavam a bordo sobreviveram à explosão.

Além da onda de cancelamentos de passagens, agências de viagens locais também registraram uma série de cancelamentos de pacotes turísticos, segundo a Yonhap.

Acidente de avião na Coreia: o que se sabe até agora

Informações preliminares apontam que o acidente pode ter sido causado por "contato com pássaros", o que teria resultado em uma "falha no trem de pouso" enquanto a aeronave tentava aterrissar. Os bombeiros que atendem à ocorrência também levantam a possibilidade de que o "mau tempo" tenha contribuído para a colisão.

Um vídeo do momento do acidente foi registrado e tem sido bastante compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o avião derrapando pela pista antes de se chocar com uma parede, o que causou a explosão.

O fato de o avião só ter explodido após se chocar com um muro do aeroporto fez com que especialistas destacassem questões relacionadas à uma possível falta de segurança do local. Alguns pesquisadores também questionaram, segundo a AFP, se a colisão com pássaros explicaria o mau funcionamento no trem de pouso do avião.

As caixas-pretas do voo foram encontradas e, no momento, as causas do acidente seguem em investigação.