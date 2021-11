Bryan Adams testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez no mesmo mês

O cantor canadense Bryan Adams testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez em um mês. A notícia foi dada pelo próprio músico em publicação no Instagram na última quinta-feira (25), logo após a chegada dele em Milão, na Itália.

O teste foi feito por Adams ainda no aeroporto de Milão, de onde saiu direto para um hospital. A revelação foi feita pelo artista de 62 anos em uma galeria de imagens na rede social. Veja a publicação:

"Aqui estou, acabei de chegar em Milão, e testei positivo pela segunda vez em um mês para Covid. Então estou indo para o hospital. Obrigado a todos pelo apoio", escreveu Bryan.

Sem comentários

A publicação teve os comentários fechados, portanto, nem fãs ou familiares deixaram mensagens públicas ao cantor. Além disso, ele não relatou qual o motivo da viagem à Itália.

Atualmente, ele segue na produção do 15º disco de estúdio, intitulado 'So Happy It Hurts'. O lançamento do novo trabalho está marcado para o dia 11 de março de 2022.