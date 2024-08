'Bruna Surfistinha 2': Deborah Secco encontra Raquel Pacheco e sugere que gravações já iniciaram

A atriz Deborah Secco publicou no Instagram, nessa quarta-feira (7), uma foto ao lado de Raquel Pacheco, ex-garota de programa que inspirou o filme “Bruna Surfistinha”. "Começou”, escreveu a artista, dando indícios de que as filmagens da continuação do longa-metragem já começaram.

O primeiro filme conta a história de vida de Raquel, uma menina de classe média que deixou a casa dos pais, se tornou garota de programa e ficou famosa em todo o Brasil ao relatar as experiências com os clientes. A produção foi lançada em 2011, e é uma das mais vistas do cinema brasileiro.

“Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, anunciou Deborah em suas redes sociais, no início deste mês, quando confirmou que “Bruna Surfistinha” teria continuação.