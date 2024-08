Atleta morre afogado durante Crossfit Games, maior campeonato mundial da modalidade

Um atleta de crossfit morreu nesta quinta-feira (8) durante a disputa do Crossfit Games, o maior campeonato mundial da modalidade. De acordo com a organização do evento, o atleta morreu durante a prova de natação da competição.

De acordo com as primeiras informações da imprensa norte-americana, o atleta seria Lazar Đukić, que estaria disputando a sua quarta edição do Crossfit Games. A competição está ocorrendo em Fort Worth, no Texas. Até o ano passado, o evento ocorria em Madison, no Wiscosin.

Lazar Dukic era natural da Sérvia e tinha 28 anos. Essa seria sua quarta participação no CrossFit Games. Nas competições anteriores, Đukić sempre esteve entre os dez melhores colocados desde que se classificou pela primeira vez, em 2021. Ele era um dos principais competidores europeus de crossfit.

Neste ano, Lazar competia ao lado do irmão mais novo, Luka, de 25 anos, que concluiu a prova. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Luka pergunta por Lazar a outros atletas que já saíram da água, mas nenhum sabe dar informações.

A prova "Lake Day" consistia em completar, no menor tempo possível, 3,5 milhas (equivalente a 5,6 km) de corrida, seguidas por mais 800 metros de nado em um lago.