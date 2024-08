Previsão do signo de Aquário para hoje, 8 de agosto

A Lua chegou no signo de Libra, acolha suas indecisões e tente criar pontes, chega de muros. Busque um meio termo. Tenho certeza que algo novo pode nascer desses encontros, afinal ninguém está na sua vida por acaso. A quinta-feira pede ajustes, você precisa rever alguns combinados. Algumas fichas caíram nos últimos dias e agora você enxerga bem o cenário. Mercúrio e Vênus se encontram no signo de Virgem facilitando sua expressão, aproveite para descrever o que se passa no seu coração. Esse aspecto facilita o que é vontade do ego e o que é desejo do coração. Você está arrumando a bagunça da sua vida prática, mas cuide também da sua saúde espiritual e mental.

Signo de Aquário hoje

Sua rotina pede revisão, aquariano(a). Deixe de lado os pesos e observe bem como anda a sua saúde emocional e mental. Sinto que algo precisa ser ajustado, o seu dia a dia pede leveza e equilíbrio. Elimine os excessos. Onde você coloca energia de mais ou energia de menos? O que você entrega e o que você recebe nessa rotina?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.