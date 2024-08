Ginástica rítmica nas Olimpíadas 2024: veja horário e onde assistir

O Brasil está sendo representado na manhã desta quinta-feira (8) na ginástica rítmica nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). A brasileira Bárbara Domingos está em ação neste momento, lutando por uma vaga nas finais da categoria.

A fase classificatória da ginástica rítmica nas Olimpíadas 2024 teve início às 5h (horário de Brasília) e está sendo transmitida pela Globo, pelo Sportv e pela Cazé TV. A prova é dividida em diferentes exercícios, separados por rotações.

Na primeira rotação, o exercício feito pela brasileira foi a Bola. Na segunda rotação, a brasileira está fazendo o exercício do Arco. Na terceira rotação, será a vez do exercício com a Fita. Por fim, na quarta rotação, ela fará o exercício de Maças.