Previsão do signo de Câncer para hoje, 8 de agosto

A Lua chegou no signo de Libra, acolha suas indecisões e tente criar pontes, chega de muros. Busque um meio termo. Tenho certeza que algo novo pode nascer desses encontros, afinal ninguém está na sua vida por acaso. A quinta-feira pede ajustes, você precisa rever alguns combinados. Algumas fichas caíram nos últimos dias e agora você enxerga bem o cenário. Mercúrio e Vênus se encontram no signo de Virgem facilitando sua expressão, aproveite para descrever o que se passa no seu coração. Esse aspecto facilita o que é vontade do ego e o que é desejo do coração. Você está arrumando a bagunça da sua vida prática, mas cuide também da sua saúde espiritual e mental.

Signo de Câncer hoje

O que você está semeando nessa lua nova, canceriano(a)? Cuide desse plantio, se você selecionou bem as sementes, vai colher bons frutos no futuro. Suas emoções precisam ser autenticas, pois nesse momento as interações podem influenciar a sua vida de forma positiva ou negativa. Vai depender muito das relações que você está nutrindo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.