Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (8/8)

A Lua chegou no signo de Libra, acolha suas indecisões e tente criar pontes, chega de muros. Busque um meio termo. Tenho certeza que algo novo pode nascer desses encontros, afinal ninguém está na sua vida por acaso. A quinta-feira pede ajustes, você precisa rever alguns combinados. Algumas fichas caíram nos últimos dias e agora você enxerga bem o cenário. Mercúrio e Vênus se encontram no signo de Virgem facilitando sua expressão, aproveite para descrever o que se passa no seu coração. Esse aspecto facilita o que é vontade do ego e o que é desejo do coração. Você está arrumando a bagunça da sua vida prática, mas cuide também da sua saúde espiritual e mental.

Áries

Você anda se sentido perdido(a), ariano(a)? Você sente que os resultados nunca chegam? Eu sei que as coisas não estão saindo como você estava esperando, mas tente acessar sua coragem para eliminar tudo que te impede de colher os frutos. Lembre-se que Mercúrio e Vênus em Virgem se unem para harmonizar sua rotina.

Touro

O que está bloqueando a sua expansão, taurino(a)? Manter o otimismo é essencial para continuar progredindo e alcançando seus objetivos. Quando perceber que está pensando negativamente, questione esses pensamentos. Esteja perto de pessoas que te apoiam e incentivam e deixe de lado experiências que estão te consumindo.

Gêmeos

A vida pede firmeza e estabilidade, geminiano(a). Sem disciplina você não consegue realizar. Mercúrio, seu planeta regente, está bagunçando um pouco as coisas e chegou a hora de tomar uma decisão. É pegar ou largar. Agora você vai ter que decidir se faz uma pausa ou continua.

Câncer

O que você está semeando nessa lua nova, canceriano(a)? Cuide desse plantio, se você selecionou bem as sementes, vai colher bons frutos no futuro. Suas emoções precisam ser autenticas, pois nesse momento as interações podem influenciar a sua vida de forma positiva ou negativa. Vai depender muito das relações que você está nutrindo.

Leão

Você anda recolhido(a), leonino(a). Mas aproveite essa fase silenciosa e observe melhor os acontecimentos da sua vida. Você está enxergando todos os acontecimentos e muitos segredos serão revelados. Silencie para ouvir melhor.

Virgem

Mercúrio está retrógrado no seu signo pedindo organização. Não precisa ter pressa, existe um trabalho a ser feito e esse trabalho pode ser interno. Se você se sente meio perdido ou desorganizado em relação ao próximo passo, reflita antes de ir, mas não deixe de agir. Você está prestes a iniciar um novo ciclo, mas cuidado com as suas escolhas.

Libra

Você precisa colocar os pés no chão, libriano(a). Onde você está nesse momento? Olhe para sua vida, observe os detalhes. Não deixe passar nenhuma informação. Muitas revelações estão chegando. E esse lugar que parece seguro, pode não ser tão seguro como você imaginava.

Escorpião

Se você não se expressar com verdade, não existe impacto, nem resultado. Sem autenticidade você vai continuar com essa sensação que está nadando contra a maré. Tente resolver o que está mal resolvido antes de falar. Evite também ficar guardando, pois tudo isso só vai te fazer mal. Fale de forma harmoniosa, pois você tem algo a dizer.

Sagitário

Olhe para suas emoções, sagitariano(a). As emoções desempenham um papel fundamental em nossas vidas, mas às vezes podem interferir em nossas experiências e na maneira como lidamos com diversas situações. Se essa área da sua vida está bagunçada, chegou a hora de fazer uma faxina emocional.

Capricórnio

Aproveite o momento para compreender se você está sendo valorizado(a) nas suas experiências. Você não precisa se moldar para pertencer. Seja verdadeiro(a) com você mesmo(a), capricorniano(a). Se você não se sente feliz no seu trabalho ou nos seus relacionamentos é porque você não está sendo verdadeiro ou valorizado.

Aquário

Sua rotina pede revisão, aquariano(a). Deixe de lado os pesos e observe bem como anda a sua saúde emocional e mental. Sinto que algo precisa ser ajustado, o seu dia a dia pede leveza e equilíbrio. Elimine os excessos. Onde você coloca energia de mais ou energia de menos? O que você entrega e o que você recebe nessa rotina?

Peixes

Escute o que o outro tem a dizer, pisciano(a). Você precisa encontrar um caminho do meio. Seus relacionamentos pedem equilíbrio nesse momento. O momento pede diálogo e a troca tem que ser justa. Tente equilibrar suas parcerias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.