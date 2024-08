Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Sandra aceita ser madrinha do casamento de Augusto ao lado de João Pedro.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

Sandra aceita ser madrinha do casamento de Augusto ao lado de João Pedro. Egídio intima Eliana a ir com ele ao casamento de Augusto e Buba. Rachid pergunta a Mariana se houve alguma coisa entre Dona Patroa e Norberto durante sua ausência.

Damião confronta Egídio. Inácia revela a José Inocêncio que não acredita em Egídio. José Inocêncio confessa a Aurora temer que o acordo de paz promovido por Egídio seja mais uma tocaia contra ele. Damião avisa a Egídio que não fará nada contra a família de José Inocêncio.

Eliana conta a Egídio que está grávida. As amigas de Buba, Janaína, Natasha, Jorge/Janaína chegam à fazenda para o casamento. As três tinham a missão de trazer o vestido de noiva, que fica esquecido no aeroporto. Buba fica arrasada e avisa que vai suspender o casório.

Augusto decide ir até Ilhéus tentar recuperar o vestido. Buba não acredita ao se deparar com Meire e Humberto na fazenda de Inocêncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.