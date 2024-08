Mulher é dada como desaparecida após sair do trabalho com veículo da empresa em Bauru

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento de uma funcionária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bauru. Claudia Regina da Rocha Lobo, de 55 anos, é secretária executiva da diretoria da entidade, e foi vista pela última vez na tarde da terça-feira (6). As informações são do g1.

Imagens de câmeras de segurança da rua onde fica o prédio administrativo da Apae registraram o momento em que Claudia caminha até o carro, que está estacionado na rua e pertence à entidade, com um envelope na mão.

Segundo a filha da secretária, Letícia da Rocha Lobo, a mãe disse a uma colega de trabalho que sairia para resolver coisas do trabalho e deixou o local sem levar a bolsa e o celular. Isso aconteceu um pouco antes das 15h.

Veja também País Policiais civis são presos por corrupção após denúncia em vídeo do TikTok no RJ País Mãe é presa após postar em rede social que matou o próprio filho: 'Manda uma viatura'

Carro estacionado

O carro foi localizado, no início da tarde da quarta-feira (7), estacionado na quadra cinco da Rua Alameda Três Lagoas na Vila Dutra, em Bauru. Segundo o delegado Cledson do Nascimento, responsável pelo caso, a chave foi localizada no quebra-sol do veículo, que já passou por perícia e será devolvido à Apae.

O veículo ainda foi flagrado por câmeras de segurança, transitando pela avenida Nações Unidas, porém não foi possível identificar o motorista.