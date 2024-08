Mãe é presa após postar em rede social que matou o próprio filho: 'Manda uma viatura'

Uma mulher foi presa na tarde desta quarta-feira (7) em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, após postar no Facebook que matou o próprio filho, de 4 anos. As informações são do g1.

"Eu matei meu filho, manda uma viatura para ele ter um enterro digno", disse no post. Além da confissão, a mulher também postou o endereço dela.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que o crime não foi presenciado por nenhuma testemunha, mas que a mãe contou aos parentes ter estrangulado o filho.

A criança chegou a ser socorrida pelos bombeiros para um hospital, mas, segundo a Prefeitura, ele já chegou morto à unidade de saúde.

Mulher tentou fugir

A avó da criança acionou a polícia militar. Os agentes disseram que a suspeita ainda tentou fugir, mas foi localizada após buscas pelo bairro, presa e levada para a 124ª Delegacia de Polícia.

Ao g1, o delegado titular, André Bueno, disse que a mulher não se pronunciou. A Polícia Civil aguarda a conclusão do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa da morte.

"Segundo os parentes, o tio, ela teria admitido que estrangulou o próprio filho. Ela está presa e, segundo a família, ela confessou, além de ter postado nas redes sociais que matou o próprio filho. A família informa que ela sofre com quadros psicóticos, já tentou se matar algumas vezes, então, é provável que hoje tenha tido um surto", disse o delegado.