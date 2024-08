Criança de três anos morre afogada após cair em piscina, em Foz do Iguaçu

Uma criança de três anos morreu após cair em uma piscina de um hotel de Foz do Iguaçu (PR). O caso aconteceu por volta das 20h de segunda-feira (5). As informações são do g1.

A criança foi identificada sendo Gustavo Fidelis Ferreira. Ele completaria quatro anos no próximo dia 17.

A família do menino é de Curitiba e estava de férias em Foz do Iguaçu, onde possui parentes.

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), hóspedes fizeram o chamado e receberam orientações pelo telefone de como realizar as primeiras manobras de salvamento no garoto.

Criança sofreu duas cardiorrespiratórios

Ao chegar no hotel, localizado na Avenida das Cataratas, a equipe médica do Samu assumiu o atendimento e, após uma hora de reanimação cardiopulmonar, a criança voltou a respirar.

O menino foi entubado, mas durante o trajeto ao hospital teve duas paradas cardiorrespiratórias e morreu.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Científica também trabalha no caso.