Policiais civis são presos por corrupção após denúncia em vídeo do TikTok no RJ

Em uma operação deflagrada nesta quarta-feira (7), dois policiais civis foram presos após cobrarem propina para registrar roubo de moto, no Rio de Janeiro. O esquema dos agentes foi denunciado em um vídeo no TikTok. As informações são do jornal O Globo.

Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades São Pedro da Aldeia, Armação de Búzios e de Saquarema. Os suspeitos teriam exigido R$ 1 mil a uma vítima de roubo.

Conforme o g1, os policiais investigados são Tadeu Themistocles Buzato Pinto e Edvando Barros Leal. A dupla foi denunciada por falsidade ideológica e corrupção passiva. Os agentes tiveram prisão preventiva decretada.

A força-tarefa é uma parceria conjunta da Corregedoria da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-MPRJ).

Denúncia no Tiktok

Em maio, um vídeo que narrava o esquema criminoso foi publicado no TikTok. Na publicação, uma pessoa relata o roubo da moto, mas descreve que conseguiu encontrar o veículo pelos próprios meios.

"Moto roubada, passou dois, três dias, achamos a moto, recuperamos a moto. Levamos na delegacia a moto, que é o correto a fazer. Inclusive, o motor já estava com outra numeração, chassis com outra numeração. Só que tinha outras características na moto que a gente reconheceu", contou.

Ao chegar na delegacia, segundo o vídeo, os policiais se recusaram a registrar a recuperação do veículo, informando as vítimas que procedimento é feito online. Ainda conforme o post, a vítima tentou realizar o registro online, como instruído, e não obteve sucesso, assim retornando a delegacia.

"Pasmem, pediu mil reais para liberar a moto! É o segundo roubo, né?", revelou. Houve uma negociação e o valor da propina baixou para R$ 500, dentro da delegacia. Em seguida, outras taxas de R$ 200 foram pagas. "Desisti. Moto de R$ 10 mil. Fui roubado pela quarta vez. A moto está guardada porque consta como furtada. Fala para mim se o Rio é para amadores ou não", finalizou.

Após o vídeo viralizar, vítima teria sido chamada novamente a delegacia e os agentes teriam a coagido para não informar a cobrança de propina.