Vôlei feminino nas Olimpíadas 2024: veja Brasil x EUA ao vivo nesta quinta

O Brasil enfrenta os Estados Unidos em clássico nas semifinais do vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. O duelo é a reedição da final olímpicoa de Tóquio 2020. O novo encontro ocorre nesta quinta-feira (8), a partir das 11h (de Brasília), na Arena 1 Paris Sul.

A seleção comandada por Zé Roberto chega à semifinal com a melhor campanha da disputa. O Brasil se classificou como líder do grupo B após vencer Quênia, Japão e Polônia. Todos os jogos por 3 sets a 0. Depois, o time despachou a República Dominicana com o mesmo resultado e agora vai em busca do tricampeonato olímpico.

Já os Estados Unidos foram a segunda melhor equipe do grupo A. As norte-americanas foram derrotas pela China por 3 sets 2. Em seguida, venceram a Sérvia e a França. Já nas quartas, o time venceu a Polônia por 3 a 0. As americanas, atuais campeãs da disputa, vão lutar pela segunda medalha de ouro.

ONDE ASSISTIR

Olympics.com, Globo, Sportv e Cazé TV

SERVIÇO

Brasil x EUA

Data e hora: 08/08, às 11h (da manhã)

Local: Arena Paris Sul 1