Brad Pitt está preocupado com filho após acidente de bicicleta elétrica, diz site

O ator Brad Pitt está muito preocupado com o filho, Pax Thien Jolie-Pitt, que recentemente sofreu um acidente de bicicleta elétrica em Los Angeles, Estados Unidos, conforme o “TMZ”.

Testemunhas que estavam no local relataram que acreditaram que Pax tinha morrido, devido à gravidade do impacto. O jovem, de 20 anos, lesionou o quadril e sofreu um ferimento na cabeça. Ele ficou uma semana em uma unidade de tratamento intensiva, até ser liberado.

Ainda segundo o “TMZ", pessoas preocupadas com a família estão relatando o estado de saúde de Pax a Brad Pitt. O ator ficou intrigado ao saber que o jovem estava andando de bicicleta elétrica sem capacete, já que ele nunca deu mau exemplo ao filho.

Pax também teria se envolvido em outros acidentes nos últimos meses, o que aumenta a preocupação do ator. O rapaz chegou a destruir o próprio carro no início do ano, por exemplo, segundo o site americano.

Desde o divórcio de Angelina Jolie, Brad Pitt mantém uma relação conturbada com os filhos. Shiloh, inclusive, decidiu remover o sobrenome do pai de seu nome.