Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 18:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Deodora convida Artur para almoçar com ela e Ariosto.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Deodora convida Artur para almoçar com ela e Ariosto. Marcelo Gouveia segue manipulando Aldenor, para se aproximar do rapaz. Blandina diz a Zé Beltino que deseja conhecer suas poesias. Margaridinha afirma a Zefa Leonel que deseja seguir sozinha com sua vida. Zefa Leonel comenta com Seu Tico Leonel que teme que Margaridinha saiba a verdade sobre sua origem.

Nastácio e Guilherme disputam Caridade. Artur se surpreende com o nível de intimidade entre Deodora e Ariosto, que pede segredo ao filho. Vespertino admira Tia Salete. Blandina pressiona Zé Beltino, quando Castorina e Dracena chegam.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:35, na Rede Globo.