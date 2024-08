Pré-candidata a vereadora no Brasil, Zilu Camargo pode perder green card

Pré-candidata a vereadora de São Paulo, Zilu Camargo pode perder o green card nos Estados Unidos. A mãe de Wanessa Camargo está no Brasil desde janeiro desse ano, quando a filha entrou no BBB 24, e ainda não retornou a Miami, onde residia.

Caso seja eleita, Zilu deve ficar os próximos quatro anos em São Paulo, em sua mansão no Alphaville. No entanto, um dos requisitos para manter o green card, é que o cidadão não se ausente por mais de 12 meses do país, conforme o “Extra”.

Mesmo a ex-esposa de Zezé di Camargo tendo investimentos da ordem de mais de R$ 2 milhões numa empresa americana e um imóvel na Flórida, isso não garante a ela o documento.

Zilu foi convidada para ser candidata a vereadora pelo Partido Novo, e aguarda os trâmites legais para sua candidatura. Para isso, ela declarou seus bens atuais, que somam R$ 8,6 milhões: alguns apartamentos em Goiânia, a mansão de Alphaville, que ela diz custar R$ 1,6 milhão, participação numa empresa norte-americana na casa de R$ 2 milhões, e numa construtora no Brasil, de cerca de R$ 1,5 milhão, e outros investimentos.